Украина причастна к атаке на российские базы в Сирии — генштаб РФ

Во время атаки в Сирии использовалось взрывчатое вещество, производящееся в том числе в Украине, рассказали в российском генштабе.

Последствия обстрела базы РФ в Сирии facebook.com

Украина причастна к атаке на российские базы в Сирии , заявил начальник управления строительства и развития БПЛА генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.

"Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе в Украине на Шосткинском заводе химических реактивов", — сказал Новиков.

По его словам, это вещество "не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов", сообщает УНИАН.

Новиков заявил, что сейчас проводятся специальные исследования с целью установления страны-изготовителя.

Он подчеркнул, что заслуживают внимания используемые на беспилотниках боеприпасы. "Это самодельные взрывные устройства массой около 400 граммов, снаряженные поражающими элементами в виде металлических шариков с радиусом поражения до 50 метров. Каждый беспилотник, участвующий в атаке, нес 10 таких боеприпасов", — сказал Новиков.

По его словам, проведенные исследования показывают, что установленное на беспилотниках радиоэлектронное оборудование обеспечивало их автоматизированный, заранее запрограммированный полет и сброс боеприпасов, исключало постановку помех системам их управления.

"Кроме того, координаты, заложенные в программах управления беспилотниками, по точности превышают общедоступные данные, которые можно получить, например, в интернете", — сказал Новиков.

Он отметил, что появление дронов новых типов и модификаций у боевиков в Сирии фиксировалось буквально через считанные дни после поступления их в свободную продажу в различных странах.

"Беспилотники, использовавшиеся боевиками для нанесения ударов по объектам вооруженных сил Российской Федерации в ночь на 6 января 2018 года, были применены впервые", - подчеркнул Новиков.

Напомним, 8 января в Минобороны РФ заявили, что российские базы в Сирии пытались атаковать 13 ударных беспилотников, переданных террористам "одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации".

10 ударных БПЛА приближались к российской авиабазе "Хмеймим" и еще три — к пункту материально-технического обеспечения ВМС России в Тартусе.

В оборонном ведомстве заверили, что российским военным удалось перехватить управление шестью БПЛА, еще семь беспилотников были уничтожены.

По сообщению росСМИ, в результате обстрела боевиками российской базы в Сирии 31 декабря было уничтожено четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а склад боеприпасов сдетонировал после попадания минометного снаряда.