Украина привлечет специалистов США для усиления охраны военных складов — Муженко

Обсуждалось двустороннее сотрудничество Вооруженных сил Украины и США.

Украина привлечет специалистов США 112.ua

С целью усиления безопасности военных складов и арсеналов Украина заинтересована в привлечении американских специалистов.

Об этом заявил начальник Генштаба Виктор Муженко на встрече с атташе по вопросам обороны при посольстве США в Украине полковником Томасом Уоффордом, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Отдельно глава Генерального штаба ВС Украины подчеркнул заинтересованность украинской стороны в привлечении американских специалистов к мероприятиям по усилению безопасности арсеналов, баз и складов", — говорится в сообщении.

Кроме этого, в ходе переговоров обсуждалось двустороннее сотрудничество Вооруженных сил Украины и США, а также реформирование ВСУ в контексте предоставления Украине материально-технической и консультационной помощи от США.

"Вооруженные cилы Украины демонстрируют прогресс в реформировании и переходе на стандарты НАТО благодаря консультативно-совещательной помощи, которую оказывают американские советники, а также подготовке личного состава подразделений при участии американских инструкторов", — добавил Муженко.

Отметим, что вопрос охраны военных складов особо остро стал после пожара на арсенале боеприпасов в Калиновке.

Напомним, вечером 26 сентября стало известно, что под Винницей на одном из крупнейший военных складов Украины начались взрывы, произошел пожар. Военная прокуратура квалифицировала случившееся как диверсию.