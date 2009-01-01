Украина призывает мир выступить против РФ единым фронтом, говорить с Кремлем можно только с позиции силы

Климкин разрушил миф о т.н "бойцах за независимость Донбасса", которые являются подконтрольными России преступниками.

lnr.today Поведение России на мировой арене показали, что говорить с ней можно только с позиции силы. Мировое сообщество должно выступить единым фронтом против ее дестабилизирующих действий.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время Международного форума по безопасности в Галифаксе в Канаде, сообщает Укринформ.

"Надо четко понимать: с Россией можно говорить только с позиции силы, поскольку иначе не удастся противодействовать всем видам войн, которые РФ ведет против Западного мира, не удастся бороться с пропагандой и тем, как Россия сломала международное право и доверие", — сказал Климкин.

Он подчеркнул, что вторжение России в Украину полностью сломало систему международных отношений в мире. "До войны, до оккупации Крыма и Донбасса международная модель основывалась на доверии, интересах и международном праве. Сейчас международное право не действует, доверия нет, остались только интересы. Поэтому с кремлевским режимом можно говорить только с позиции силы, ведь другого языка там не понимают", — заявил министр.

Климкин также разрушил миф о так называемых "бойцах за независимость Донбасса", которые на самом деле являются подконтрольными России преступниками.

"Не существует независимых бойцов за независимость или свободу Донбасса. Это — миф. На самом деле эти люди — бандиты, преступники, криминалитеты, полностью подконтрольные российской армии и спецслужбам", — сказал Климкин.

Он также отметил, что в результате действий России на Донбассе возникли гуманитарная и экологическая катастрофы.

"В результате действий Кремля на Донбассе сейчас царит почти гуманитарная и экологическая катастрофы, поскольку значительное количество угольных шахт — затоплены, водо- и электропровода становятся целью обстрелов, однако россияне не реагируют, потому что они задействованы в контрабанде, "черных" и "серых" операциях в регионе", — подчеркнул Климкин.

"Нам следует проявлять больше солидарности и оказывать на Россию больше политического давления большим количеством санкций, однако общей позиции по этому поводу нет", — отметил министр.

Климкин также призывает мир выступить единым фронтом против дестабилизирующих действий России.

"РФ распространяет опасность как определенный товар на бирже: Грузия, Донбасс, Сирия, Северная Корея... в Следующий раз будет другой регион", — сказал Климкин.

Он призвал мир выступить единым фронтом против такого поведения России.

"Без координированного противодействия всем этим действиям будет невозможно разрешить ситуацию на Донбассе и в других местах, что ныне являются горячими точками", — отметил глава МИД Украины.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина не сомневается, что получит доступ к современному оборонительному вооружению.

"Я убежден, что в будущем мы точно получим больше оборонительного вооружения и военного оборудования. Не могу сказать точную дату, но мы работаем над этим", — ответил Климкин на вопрос о возможных поставках оружия из США.

По его словам, что речь идет не только о противотанковых средствах, но и о дронах, контрбатарейных системах и кибервойне.

"Нам нужно все это оборудование, логистическая поддержка и тренировки. Тем более, это взаимовыгодно: мы передаем свой опыт борьбы с россиянами. Речь идет не об одном отдельном элементе пазла, не только о Джавеллинах, а обо всем", — рассказал министр о желаемом содействии со стороны международного сообщества.

Он еще раз подчеркнул, что Украина "нуждается в международной поддержке и точно получит ее".

Ранее Климкин заявлял, что на захваченной части Донбасса Россия хочет сохранить свою колонию.