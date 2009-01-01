Украина просит миссию ООН стать посредником в обмене пленными

Украина настаивает, что режим "тишины" должен быть устойчивым, тяжелое вооружение следует отвести от линии соприкосновения.

Обмен пленными, иллюстрация. Reuters

В Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Украинская сторона в трехсторонних переговорах по Донбассу просит Мониторинговую миссию ООН по правам человека стать посредником в процедуре заверения отказа граждан, которые не хотят возвращаться в ОРДЛО в рамках обмена заложниками, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ второго президента Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

Также, отметила она, "украинская сторона настаивает: для ускорения процесса верификации необходимо обязательно привлечь к этой миссии Международный Комитет Красного Креста".

Украина также настаивает, что режим прекращения огня должен быть устойчивым и длительным, тяжелое вооружение следует отвести от линии соприкосновения, а СММ ОБСЕ следует подтвердить такой отвод.

"Мы настаиваем: Минские соглашения должны быть выполнены в полном объеме, включая Меморандум от 19 сентября 2014 года", — отметила Олифер.

Украинская сторона еще раз подтвердила свою позицию о том, что без полного прекращения огня, вывода тяжелых видов вооружений и военных формирований с территории Украины, без решения вопроса границы — любые разговоры о выборах, о законе об особом статусе отдельных районов Донбасса не имеют практического решения.

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