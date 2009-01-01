Украина работает над безвизом с Гибралтаром и заморскими территориями Франции

От оформления визы освобождаются граждане Украины, въезжающие в Гибралтар для однодневной экскурсии.

Украина работает над безвизом с Гибралтаром espreso.tv

Министерство иностранных дел Украины прорабатывает с Гибралтаром вопрос отмены визового режима.

Об этом идет речь в сообщении на странице Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.

"МИД прорабатывает с гибралтарским стороной вопрос об отмене визового режима поездок граждан Украины в Гибралтар ввиду соответствующего решения ЕС", — заявили в МИД.

Дипломаты напомнили, что сейчас граждане Украины путешествуют в Гибралтар на основании виз, которые оформляются в посольствах Великобритании.

В МИД заметили, что от оформления визы освобождаются граждане Украины, въезжающие в Гибралтар для однодневной экскурсии, организованной в рамках приобретенной у туристического оператора Гибралтара туристической путевки".

Также не нужно оформлять визы гражданам, которые являются пассажирами круизного судна или имеют многоразовую британскую визу сроком действия более 6 месяцев или разрешение на проживание в Великобритании сроком действия свыше 12 месяцев.

Кроме того, от оформления визы освобождаются граждане Украины, имеющие разрешение на воссоединение семьи, выданное на территории стран ЕС.

Кроме того, Министерство иностранных дел Украины также подняло перед Францией вопрос отмены визового режима на французских заморских территориях.

Как отметили в МИД, после вступления в силу в июне безвизового режима со странами Шенгенской зоны граждане Украины смогут без виз посещать остров Корсика. "По информации французской стороны, на данном этапе безвизовый режим поездок будет распространяться на континентальную часть Франции и остров Корсика", — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что введение режима безвизовых поездок на остальные части территорий потребует внесения изменений в законодательство Франции.

"МИД представил перед французской стороной ходатайство относительно распространения действия безвизового режима поездок на заморские территории Франции", — сообщили дипломаты.

Как известно, к французским заморским владениям относятся Гваделупа, Мартиника, Французская Гвиана и Французская Полинезия и другие территории.

Напомним, 22 мая, в Официальном журнале Европейского Союза был обнародован законодательный акт, которым для граждан Украины с 11 июня вводится безвизовый режим.