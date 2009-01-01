Украина считает нелегитимным референдум о независимости Каталонии

В МИД подчеркнули, что Украина выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности Испании.

Референдум в Каталонии, иллюстрация. Reuters

В Министерстве иностранных дел считают нелегитимным референдум о независимости Каталонии.

Об этом сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Украина считает нелегитимным проведенный каталонской властью 1 октября 2017 текущего года референдум, запрещенный Конституционным судом Испании из-за его несоответствия Конституции государства", — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Украина выступает за "безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств мира в рамках международно признанных границ и соблюдение ими основополагающих принципов и норм международного права".

"Убеждены, что Испания как одна из лидеров демократии в мире, опираясь на прочный фундамент демократических традиций и ценностей, которые в свое время обусловили мирный переход от диктатуры к демократии и впоследствии — к членству в НАТО и ЕС, будет демократическим способом решать все насущные проблемы внутриполитической жизни", — добавила Беца.

Она также подчеркнула, что Украина выступает за безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств мира в пределах международно признанных границ и соблюдение ими основополагающих принципов и норм международного права.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который испанские власти считают незаконным. Правоохранители блокировали избирательные участки, однако лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону удалось проголосовать. Полиция устроила стрельбу резиновыми пулями, пострадали более 840 людей.

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