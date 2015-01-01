Украина создала уникальные ракеты, которых нет в России

Такая техника в США стоит колоссальных денег, говорит Сергей Пашинский

Испытания ракеты "Ольха" Facebook Юрия Бирюкова

Председатель Комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне, заместитель председателя фракции "Народный фронт"заявил, что в Украине разработано ракетное оружие, которого нет в России.

Об этом он сказал в эфире "5 канала".

"Мы начали новые программы. И я абсолютно хочу проинформировать, что за год мы сделали уникальные вещи... Я ответственно заявляю, мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, будут этим пользоваться", — отметил он.

Пашинский добавил: "Мы получили оружие, Россия не смогла сделать такой аналог, который есть, например, в США, но который в США стоит колоссальных денег".

Напомним, что в начале ноября Пашинский заявил, что современное вооружение поможет сохранить независимость Украины.