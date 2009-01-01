Украина требует от России отмены решения о признании документов ДНР и ЛНР

Украина потребовала вернуть под юрисдикцию Киева предприятия, захваченные пророссийскими боевиками в Донбассе.

Кроме отмены решения РФ о признании документов ДНР и ЛНР Киев настаивает на возврате предприятий, захваченных пророссийскими боевиками в Донбассе.

На заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Украина потребовала от России отменить решение о признании документов, выданных в так называемых ДНР и ЛНР.

Об этом в среду, 15 марта, сообщила на своей странице в Facebook Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе, экс-президента Леонида Кучмы.

Кроме того, по ее словам, Украина потребовала вернуть под юрисдикцию Киева предприятия, захваченные пророссийскими боевиками в Донбассе, и отменить решение боевиков об установлении "государственной границы" на линии разграничения.

"Указ Президента РФ о признании на территории России документов, выданных нелегитимными властями ОРДЛО; рейдерский захват государственной и частной собственности на неподконтрольной Украине части Донбасса и квазиуказ так называемой ДНР о псевдогранице однозначно читаются … как нарушение "минских договоренностей" и ведут к их срыву", — написала Олифер.

По итогам заседания контактной группы Олифер также напомнила, что Украина готова к разведению сил в районе Станицы Луганской, но оно может произойти только в случае соблюдения режима тишины в течение недели.

Напомним, СНБО запретил торговлю с ЛДНР.