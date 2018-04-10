Украинцам объяснили, почему они имеют право лично убить Путина – и им за это ничего не будет

К сожалению, пока что Путин не дал "ни малейшей возможности" Григорию Омельченко совершить это "законное" убийство, признался он.

Украинский генерал пообещал ликвидировать Путина. Reuters

Любой гражданин Украины имеет право убить президента России Владимира Путина , заявил экс-нардеп, генерал-лейтенант Григорий Омельченко. И подчеркнул: сделать это имеет право лишь украинец.

По его словам, "с точки зрения международного права, законов ведения войны, национального законодательства и Конституции каждый гражданин Украины в случае физической ликвидации Путина не совершает преступления, а действует в состоянии крайней необходимости и необходимой обороны"". "Но это касается только граждан Украины", – пояснил Омельченко "Обозревателю".

"Еще в апреле 2014 года в прямом эфире одного из телеканалов я прямо заявил, я знал, что Путин это слушал, что при малейшей возможности Путин будет ликвидирован мной или моей командой. И это все будет в рамках действующего законодательства и норм международного права", – пояснил экс-нардеп.

Он напомнил, что за последние годы Путин отдал приказ на устранение нескольких десятков генералов. "Расследуя дела по уничтожению малайзийского самолета и польского "борта №1", я установил, что группой Путина были уничтожены 32 генерала, которые были соучастниками или свидетелями его преступлений", – заявил Омельченко.

К сожалению, пока что Путин не дал "ни малейшей возможности" Григорию Омельченко совершить это "законное" убийство, признался он.

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