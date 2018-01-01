Украинцы могут попасть без виз в островное государство

Граждане Украины имеют право находиться на территории Антигуа и Барбуды без виз до 90 дней.
Сегодня вступает в силу соглашение между украинским Кабмином и правительством островной страны о взаимной отмене визовых требований, говорится на странице Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.
"… граждане Украины, которые имеют действительные проездные документы…, въезжают, пребывают, выезжают и пересекают транзитом территорию Антигуа и Барбуды без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней на протяжении 180 дней", — отмечается в сообщении.
Напомним, 31 декабря 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами, с 1 июня украинцы могут ездить в Турцию на основании внутренних паспортов в виде ID-карт, а в ночь на 11 число начал действовать безвиз между нашей страной и Евросоюзом.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram