Украинцы могут попасть без виз в островное государство

Граждане Украины имеют право находиться на территории Антигуа и Барбуды без виз до 90 дней.

Украинцы могут попасть без виз в Антигуа и Барбуду Скриншот видео с youtube.com

В пятницу, 29 июня, между Украиной, а также Антигуа и Барбуда (государство на одноименных островах и острове Редонда в группе Малых Антильских островов, находятся в Карибском море) заработал безвизовый режим

Сегодня вступает в силу соглашение между украинским Кабмином и правительством островной страны о взаимной отмене визовых требований, говорится на странице Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.

"… граждане Украины, которые имеют действительные проездные документы…, въезжают, пребывают, выезжают и пересекают транзитом территорию Антигуа и Барбуды без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней на протяжении 180 дней", — отмечается в сообщении.

Украинцы могут попасть без виз в Антигуа и Барбуду Скриншот с facebook.com/Департамент консульської служби МЗС України

Напомним, 31 декабря 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами, с 1 июня украинцы могут ездить в Турцию на основании внутренних паспортов в виде ID-карт, а в ночь на 11 число начал действовать безвиз между нашей страной и Евросоюзом.

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