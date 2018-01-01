Украинцы в ПАСЕ объявили бойкот генсеку Совета Европы Ягланду из-за "роскошного приема"

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призвала европейских коллег присоединится к бойкоту.

Владимир Арьев Фото: Facebook/Владимир Арьев

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы отказалась посетить ежегодный прием у генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда

Об этом сообщил глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев в Facebook.

"Украинская делегация отказалась идти на ежегодный большой прием к генеральному секретарю Совета Европы Ягланду и вернула приглашение. В условиях, когда из-за финансового шантажа России СЕ экономит на бумаге для документов, не очень логичным шагом является устраивать роскошные приемы на сотни людей", - написал Арьев.

По его словам Украина пожертвовавала $ 400 тыс. "на поддержку организации в сложное время" и не получила от Ягланда ответа относительно стоимости приема и его целесообразности в сложных финансовых условиях.

В свою очередь, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призвала европейских коллег присоединится к бойкоту.

"Украинская делегация публично отказалась от приглашения на этот приём. Призываем европейских коллег поступить так же (...) Генсек СЕ Ягланд постоянно жалуется на экономическую нужду из-за неуплаты россиянами их взноса. И под соусом экономических проблем организации пытается вернуть россиян - хоть тушкой, хоть чучелом. И в то же время устраивает приём на сотни персон с шампанским на аперитив", - написала она Facebook.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил президента России Владимира Путина помиловать осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

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