Украине срочно нужно мощное оружие — Порошенко

Порошенко заявил, что украинской армии "срочно нужно мощное оборонительное оружие".

Петр Порошенко

Об этом глава государства сказал в интервью немецкому изданию Bild, сообщает Reuters.

"Мы защищаем Украину и Европу от российской агрессии. И все мы знаем, что после Украины могут пострадать другие страны", — сказал Порошенко.

Он также отметил, что Россия направляет на оккупированный Донбасс передовые системы вооружений, ввиду этого украинской армии "срочно нужно мощное оборонительное оружие".

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко обвинил президента России Владимира Путина в попытках создать на Донбассе ситуацию, подобную ситуации, сложившейся в сирийском Алеппо в результате военных действий.

Стоит также отметить, что американский сенатор-республиканец Джон Маккейн согласен с президентом Дональдом Трампом, что экс-глава США Барак Обама "был слишком мягким к России" и предложил дать Украине вооружение.

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