"Украинофобия и ненависть". Обозреватель рассказал, как оккупанты готовят Крым к войне

В Кремле, рассказывая об "историческом референдуме", прекрасно понимают, что успех обеспечили военные, отметил Стельмах.

Оккупанты готовят Крым к войне, пишет Стельмах ru.krymr.com

Российские оккупанты готовят аннексированный полуостров к войне, а антиукраинская истерия, образ "осажденной крепости", постоянные поиски "украинских диверсантов" и культ военной силы — реалии аннексированного Крыма

Милитаризация затронула все сферы общественной жизни. В первую очередь это касается средних школ, где чиновники экспериментируют с созданием казачьих классов, — пишет Сергей Стельмах в колонке на "Крым.Реалии".

В школах Ялты могут появиться казачьи классы. Этот вопрос обсудили на совещании в "администрации" города. Инициатива принадлежит "госкомитету" по межнациональным отношениям, в составе которого действует так называемый отдел по делам казачества. На совещании много и пафосно говорили о том, что история России неразрывно связана с казачеством; хвалили "власти" Ялты за поддержку казаков; рассказывали, как казачьи организации помогают обеспечивать общественный порядок. Глава "отдела" по делам казачества Дмитрий Воронин сообщил, что из всех местных "администраций" эффективнее всего с "казаками" взаимодействует именно ялтинское начальство. Поэтому в республиканском "совмине" решили углубить такое сотрудничество, открыв в регионе казачьи классы.

Парамилитарные структуры, свободно действовавшие на украинской территории, были одним из элементов информационной войны, которую Кремль развязал против Киева после "Оранжевой революции"

По словам Воронина, в республике уже действует 4 казачьих класса. Первый организовали в симферопольской школе-лицее №10 из пятиклассников. В нем 32 человека: 22 мальчика и 10 девочек. Первых "учат быть настоящими мужчинами", а девочкам прививают качества, которыми должна обладать хорошая мать и жена. В ходе совещания решили запустить такой проект на территории Большой Ялты. "Благодаря такому подходу к обучению дети развиваются всесторонне и уже имеются первые результаты. По итогам улучшается динамика работы с трудными подростками, повышается успеваемость обучающихся, ученики становятся более дисциплинированными и, что самое главное, в них закладываются основы семейных традиций", — рассказал Воронин.

О том, что так называемое казачество никакого отношения к Крыму и Украине вообще никогда не имело, написано и сказано много. Парамилитарные структуры, свободно действовавшие на украинской территории, были одним из элементов информационной войны, которую Кремль развязал против Киева после "Оранжевой революции". Весной 2014 года казаков использовали в Крыму для блокирования украинских частей, нападений на журналистов и украинских патриотов. Затем их мобилизовали на строительство "русского мира" на Донбассе. Аналогично тому, как в начале 90-х годов Москва засылала казаков в Приднестровье или на территории бывшей Югославии, где российские "добровольцы" воевали на стороне диктатора Слободана Милошевича.

В нашей ситуации важно другое. Почему крымские "власти" озаботились темой казачьих классов? Причин несколько. Во-первых, чиновникам свойственно "придумывать" себе работу ради отчетности. Отдел по делам казачества в структуре "госкомнаца" выглядит, мягко говоря, странно. Полувоенные структуры были и остаются фактором дестабилизации общественного спокойствия. До аннексии казаков (точнее, группы "титушек", ряженных в форму донского казачества) использовали исключительно для антиукраинских и антикрымскотатарских провокаций. Теперь они вмешиваются в образовательный процесс, прикрывая это "патриотическими" лозунгами.

Во-вторых, крымские "власти" копируют опыт российской Кубани. Там "оказачивание" молодежи началось примерно шесть-семь лет назад, когда Кремль усилил контроль над полувоенными организациями. Процесс шел постепенно. Сначала администрация президента взяла под контроль всех казачьих "генералов" — атаманов. Им запретили присваивать самим себе звания. Атаманов назначает только президент. Высшие офицерские звания вправе присваивать представитель президента в федеральном округе. Для закрепления социальной базы казачества в школах начали создавать специальные классы. По данным местных изданий, по состоянию на август прошлого года в казачьих классах Кубани обучалось около 63 тыс. ребят.

Аналогичные классы в Симферополе и Ялте — лишь начало. Как только чиновники отработают схему и наладят бюджетное финансирование, казачьи классы могут появиться в каждой крымской школе. Это один из элементов милитаризации образования. Из подростков пытаются слепить послушных "россиян". Взрослые крымчане, даже ходившие на "референдум", для такой задачи не подходят. В Кремле знают реальную цену русским "патриотам" на полуострове. Вся их пророссийская деятельность свелась к громким речам на митингах, маханию флагами и препирательству с Киевом.

В Кремле, рассказывая об "историческом референдуме", прекрасно понимают, что успех обеспечили военные, а не "восставшие" крымчане, которых на самом деле не было. Жители полуострова, побежавшие в Россию за длинным рублем, не представляют для Москвы никакой ценности. Другое дело — детвора, из которой можно воспитать послушных пехотинцев режима. В казачьих классах детям будут прививать не столько любовь к России, сколько украинофобию и ненависть ко всему остальному миру.

Следующая причина — сугубо прагматичная. Если "Крымнаш" оказался для казаков легкой прогулкой, то неудавшаяся "Новороссия" для многих из них стала могилой. Украинские войска серьезно потрепали засланных на Донбасс боевиков. Те, кто остался в живых, уже не рвутся умирать за очередной кремлевский "хитрый план". Таким образом, казачьи классы создаются как своего рода боевой резерв для будущего обострения "русского мира". Несмотря на громкие заверения Кремля о том, что аннексия "спасла" крымчан от кровопролития, Москва целенаправленно готовит полуостров к войне.

Напомним, ранее Дмитрий Ярош назвал эффективный способ возвращения Крыма Украине.