Украинская армия приведена в состояние готовности из-за внезапных учений России

Страна-агрессор РФ не оставляет попыток запугать как Украину, так и западных партнеров.

Украина усилила контроль за воздушным пространством и на границах в ответ на заявление Минобороны РФ о неожиданной проверке войск возле украинских границ и переброске подразделений в оккупированный Крым. Все подразделения приведены в соответствующее состояние готовности.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, пишет УНИАН.

По его словам, страна-агрессор РФ не оставляет попыток запугать как Украину, так и западных партнеров.

Лысенко также отметил, что так называемые внезапные учения Российская Федерация проводит постоянно, причем переброски войск и техники осуществляются не только на территории РФ, но и на территорию Беларуси "якобы в рамках совместных учений".

"Реакция украинского военного ведомства адекватная: мы внимательно наблюдаем за переброской войск, усилен контроль за воздушным пространством, контроль на границах, и всеми возможными средствами и способами мы наблюдаем за тем, чтобы эти учения не переросли в какой-то неожиданный для нас акт агрессии. Поэтому все, кто сейчас находится на передовой, а также вдоль государственной границы Украины, приведены в соответствующее состояние готовности", — сказал Лысенко.

Лысенко подчеркнул, что любые учения являются возможной угрозой, поэтому им уделяется особое внимание.

Ранее сообщалось. что 2 апреля, в оккупированном Крыму прошли ученияартиллерийских подразделений армейского корпуса и морской пехоты России с выполнением стрельб.