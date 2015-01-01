Украинская армия разочарована американскими беспилотниками — СМИ

Переданные ВСУ 72 мини-беспилотника, настолько разочаровали ВСУ, что, хочется вернуть их обратно.

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Американские беспилотники стоимостью миллионы долларов, которые должны были помочь Киеву в боевых действиях против пророссийских боевиков на Донбассе, оказались неэффективными из-за возможности их перехвата и взлома.

Об этом советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Натан Хазин заявил изданию Reuters.

Переданные ВСУ этим летом 72 аналоговых мини-беспилотника Raven RQ-11B, настолько разочаровали, что, по словам Хазина, он вернул бы их обратно, если бы это зависело от него.

"С самого начала было неправильно использовать эти дроны в нашем конфликте", — говорит Хазин.

Данные беспилотники являлись основой недавней оборонной помощи Украине от США, целью которой было передать Киеву легкие, портативные, невооруженные дроны, которые достаточно маленькие для использования в военных целях на большом расстоянии. Однако, они не смогли нормально функционировать в боях с боевиками на Донбассе, которые оказались оснащены гораздо более новейшей военной техникой, чем боевики, с которыми Запад борется в Афганистане.

В командовании украинских ВВС признали, что данные беспилотники имеют фундаментальный недостаток: российские боевики могут перехватывать и глушить их видеосигнал и программные данные.

"Комплексы являются аналоговыми, поэтому каналы и данные являются незащищенными от перехвата и глушения современными средствами радиоэлектронной борьбы", — отметил Хазин.

Американские военные чиновники на условиях анонимности признали Reuters, что российские возможности радиоэлектронной борьбы оказались выше, чем предполагалось в начале агрессии, поэтому украинской и американской сторонам пришлось адаптироваться к этому. Армия США также использует эти беспилотники, но модернизированные до цифровой версии.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявлял, что полученные от США беспилотникипозволят значительно повысить эффективность действий украинских военных на востоке страны.