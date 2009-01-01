Украинская разведка подсказала ОБСЕ, где боевики прячут запрещенное вооружение

Террористы используют инфраструктуру гражданских предприятий, сообщает ГУР МОУ.

Танки боевиков, иллюстрация lug-info.com

По приказу командования российских оккупационных войск продолжается, с использованием инфраструктуры гражданских предприятий в качестве баз сосредоточения и хранения.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, чтобы не допустить его обнаружения противник передислоцирует технику или пытается блокировать или ограничить работу представителей ОБСЕ во время проведения проверок указанных объектов. В частности, запрещенные вооружение и военная техника находятся на территориях:

— завода металлургического машинного строительства (Дебальцево) (подразделений

7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2-го "армейского корпуса" ЛНР;

— бывшего автотранспортного предприятия (Докучаевск) (подразделения 5-й отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) 1-го "армейского корпуса" ДНР;

— сельскохозяйственного предприятия (Бойковское) (подразделения 1-й отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское) 1 АК.

Ранее "Главред" сообщал, что у Станицы Луганской боевик назвал наблюдателей ОБСЕ шпионами и грозился стрелять.