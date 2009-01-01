Украинская разведка подсказала ОБСЕ, где боевики прячут запрещенное вооружение

Террористы используют инфраструктуру гражданских предприятий, сообщает ГУР МОУ.
Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.
Как стало известно украинской разведке, чтобы не допустить его обнаружения противник передислоцирует технику или пытается блокировать или ограничить работу представителей ОБСЕ во время проведения проверок указанных объектов. В частности, запрещенные вооружение и военная техника находятся на территориях:
— завода металлургического машинного строительства (Дебальцево) (подразделений
7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2-го "армейского корпуса" ЛНР;
— бывшего автотранспортного предприятия (Докучаевск) (подразделения 5-й отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) 1-го "армейского корпуса" ДНР;
— сельскохозяйственного предприятия (Бойковское) (подразделения 1-й отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское) 1 АК.
Ранее "Главред" сообщал, что у Станицы Луганской боевик назвал наблюдателей ОБСЕ шпионами и грозился стрелять.