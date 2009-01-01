"Украинские" двигатели для Северной Кореи. Как ракетный скандал может ударить по Киеву

Россия и часть истеблишмента США заинтересованы в дискредитации Украины, говорит Максим Розумный.

Максим Розумный Главред

Заявления американского издания The New York Times, что успех запусков межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореей стал возможен из-замогут быть опровергнуты самой Украиной.

Об этом доктор политических наук, руководитель Центра исследования проблем Российской Федерации Национального института стратегических исследований Максим Розумный рассказал в комментарии "Главреду".

"Многое зависит от того, какие появятся подробности этого дела: то ли в пользу Украины, то ли против нее. Пока что складывается впечатление, что у Украины есть аргументы, достаточные для опровержения обвинений в поставках двигателей для ракет КНДР", — говорит политический эксперт.

"Если предполагать самый худший вариант, что эта тема будет развиваться (а Россия и определенные силы в американском истеблишменте заинтересованы в дискредитации Украины), это будет иметь негативные последствия для имиджа и репутации Украины на внешнеполитической арене. Но не думаю, что это станет серьезным и продолжительным сюжетом", — поделился мнением политолог.

"В связи с этой историей возникает ассоциация с "Кольчугами" времен Леонида Кучмы и антииракских мероприятий США. Однако в данном случае не думаю, что сюжет настолько разовьется, и он не будет существенно влиять на ситуацию по многим причинам", — говорит руководитель Центра исследования проблем Российской Федерации.

"Прежде всего, он вписан во внутреннюю американскую политическую дискуссию, которая имеет намного больше тем, причем намного более острых тем, нежели возможная причастность Украины к вооружению КНДР. Это и расистские инциденты, и социальная политика новой администрации, и отношения Трампа с Россией, и другое. Украинский сюжет на этом фоне будет выглядеть временным и быстро свернется", — предположил эксперт.

"Что касается международной ситуации, то Украина мало ассоциируется с КНДР. В общей картине мира мы, скорее, с другой стороны этого конфликта — там, где Америка, Европа и Южная Корея. А поддержка северокорейского режима — это все-таки прерогатива России и Китая. И не думаю, что эта история что-то кардинально изменит в сложившейся картине мира", — резюмировал Максим Розумный.

Ранее "Главред" сообщал, что у Порошенко назвали провокацией сообщения СМИ об украинских двигателях для ракет КНДР.