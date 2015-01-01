Украинские морпехи отразили атаку боевиков: "успокоительное" сработало на отлично

Несмотря на перемирие, боевики обстреливают наши позиции из минометов и танка.

Олександр Рудоманов, lb.ua

На юге Донецкой области в зоне проведения АТО выросла интенсивность атак боевиков на позиции украинских морских пехотинцев. Хотя режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует уже почти 4 суток, боевики его не придерживаются.

На участке фронта у Азова "тишину" отлично слышать еще на подъезде к передовой, свидетелями чего стали журналисты, сообщает ТСН.

Украинские защитники в районе Водного говорят, что удары по их укреплениях наносят три огневых батареи по два-три миномета в каждой.

Военные шутят над свежими воронками от мощных снарядов.

"Это нам помогают прочищать поле. Спасибо! Можно еще побольше?", — смеются они. В том, что с наступлением субботы, 24 декабря, вражеское оружие замолчит, никто из них не верил. Изменилось от очередного перемирия немногое.

"Особой разницы мы не заметили. Вчера работала РПГ, СПГ, забрасывали сюда ВОГами, стрелкотня — "Дашка". Все, как обычно", — говорит морпех "Коба".

К вечеру воскресенья из 122-миллиметровой артиллерии обстреляли позиции возле Лебединского, в понедельник, 26 декабря, днем на том же направлении ложились 120-е мины и стрелял вражеский танк. От атак врага бойцы прячутся в блиндажах, но не отвечают.

"По нашим данным, им подвезли за это время два гумконвоя. И со вчерашней ночи усилились обстрелы", — говорят военные.

Однако, когда на передовые позиции выходит вражеская пехота — морпехи вынуждены отвечать, ведь появляется угроза жизни бойцов. И даже при таком сценарии в первые минуты только командир отдает приказ занять позиции и наблюдать — лишь потом, когда активность врага действительно становится угрожающей, раздается команда открыть огонь. Несколько минут стрелецкое "успокоительное" сработало на отлично.

Боевики притихли, а украинские военные начали рассуждать, как заменить сепаратистский флаг в поле на украинский — боевики успели установить флаг в зоне видимости морпехов. Терпеть такое безобразие военные не собираются, так что уже заказали новый флаг на передовую.

Напомним, украинские морпехи победили в международных соревнованиях.

видео: ТСН