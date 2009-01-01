Украинские военные заняли новые стратегические позиции под Авдеевкой

Таинственным подразделением, которое воюет буквально под носом у сепаратистов теперь контролируют дорогу на Ясиноватую.

Украинские военные заняли новые позиции близ стратегической трассы, которая ведет к оккупированной Ясиноватой.

Силы АТО продвинулись не только в районе Авдеевской промзоны и подвинули боевиков, они уже вплотную подошли к стратегической дороге, которая ведет в оккупированную Ясиноватую, пишет ТСН.

Таинственным подразделением, которое воюет буквально под носом у сепаратистов, является 39-й батальон.

Расписание дня на новых позициях героических ребят из Авдеевского леса очень насыщенное. Днем отбиваются от пехоты, а ночью охотятся за танком, который наносит страха местным жителям. Оказывается, за этот год без лишней рекламы батальон буквально шаг за шагом продвигался вперед к стратегической трассе. За ней – бывший рынок "Хозяюшка" — место, где боевики прячут танки, которые до сих пор расстреливают защитников Авдеевской промзоны.

"Линия разграничения, которую никак не могут найти, по моему мнению, расположена на границе России и Украины", — говорит заместитель командира 39-го батальона Владислав Трифонов.

На русские сказки о возвращении захваченных украинцами позиций и огромные потери Вооруженных сил, здесь, в Авдеевке, уже даже не обращают внимания.

"Те позиции, которые мы у них "отжали", мы их держим, мы их укрепляем. А то, что они себе рассказывают — пусть рассказывают, что хотят", — говорит боец 72-й бригады "Тимур".

"Мы забирали тех, кто был с пульсом, и все, кто с пульсом, остались живы. Мы не потеряли ни одного из тех, кого забирали", — говорит санитарный инструктор первого батальона 72-й бригады Валентина Пушич. После недели ожесточенных боев и десятков тонн израсходованных боеприпасов на новых позициях 39-го батальона — лишь один раненый.

Ранее "Главред" сообщал, что главари ДНР не хотят забирать тела уничтоженных боевиков под Авдеевкой.

Видео: ТСН