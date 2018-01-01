Украинский политолог оценил решение Путина присвоить воинским частям РФ названия украинских городов

По словам Сазонова, "на штабных картах" России не только Крым и Донбасс.

Кирилл Сазонов

Решение президента РФ присвоить российским воинским частям названия украинских городов обусловлено не исторической памятью исторической памяти, а местом их будущей постоянной дислокации.

Такое мнение выразил украинский политолог Кирилл Сазонов в колонке для издания "Обозреватель".

"Львовский, Житомирский и Нижинский танковые полки названы так совсем не ради исторической памяти. И не ради троллинга. Старый дедушка и раньше не был умным, а с годами к троллингу тем паче не стал способен. Воинские части получают (и получили) эти географические титулы по месту постоянной дислокации в перспективе. Либо за особые успехи при "освобождении" этих городов", - пишет Сазонов.

По словам Сазонова, "на штабных картах" России не только Крым и Донбасс, но и те самые города, названия которых присвоены российским танковым полкам.

"Но давайте вынесем эмоции за скобки. И остановимся на сути. Они реально собираются в перспективе иметь свои такнковые части во Львове, в Нижине и Житомире. А вы думали - только Крым и Донбасс там на штабных картах? Вы ошибались в таком случае", - отметил он.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 11 российских воинских формирований - полков и дивизий - получили имена в честь городов, в том числе украинских.

Целью такого переименования названо "сохранение славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу". В частности, 6-й танковый полк стал "гвардейским Львовским", 163-й танковый полк - "гвардейским Нежинским", 68-й танковый полк - "гвардейским Житомирско-Берлинским".

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