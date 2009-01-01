Украинский самолет нарушил воздушное пространство Беларуси: от Киева ждут объяснений

25 сентября украинский самолет DA-42 нарушил воздушное пространство Беларуси.

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Министерство иностранных дел Беларуси вручило послу Украины Игорю Кизиму ноту в связи с нарушением воздушного пространства страны с украинской стороны.

Об этом сообщает официальный сайт белорусского внешнеполитического ведомства.

"По представлению Министерства обороны Республики Беларусь руководителю украинской дипмиссии в Минске была вручена нота в связи с нарушением воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины самолетом "DA-42" (четырехместный двухдвигательный самолет для частного использования — ред.), имевшим место 25 сентября 2017 года", — идет речь в сообщении.

Белорусская сторона сообщила, что ожидает официальных объяснений и исходит из того, что Украиной будут предприняты исчерпывающие меры, направленные на недопущение повторения подобных инцидентов в будущем.

В ходе встречи было также отмечено, что "белорусская сторона удовлетворена итогами проведенного Госавиаслужбой Украины разбирательства, показавшего полную безосновательность ранее озвученных обвинений в адрес белорусских авиакомпаний, якобы нарушивших воздушное пространство Украины".

"Была выражена надежда на профессиональное и конструктивное взаимодействие авиационных властей двух стран", — отмечает МИД Беларуси.

Напомним, 21 октября 2016 года авиакомпания "Белавиа" сообщила, что ее самолет, выполнявший рейс из Киева в Минск, под угрозой поднять в воздух истребители вернули в аэропорт "Жуляны" в Киеве.