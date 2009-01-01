Украинского населения в Крыму нет, нам надо бороться за свою территорию — Умеров

Нынешняя демографическая ситуация в Крыму сложилась искусственно, насильно, подчеркнул заместитель председателя Меджлиса.
Об этом заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров заявил в интервью "Цензор.НЕТ".
"Есть территория. На этой территории сформировался народ. Территорию захватило другое государство или другой народ. В 44-м году депортировали поголовно, и нынешняя демографическая ситуация в Крыму сложилась искусственно, насильно", — подчеркнул он.
По мнению Умерова как такового украинского населения в Крыму нет, поэтому бороться надо прежде всего за территорию.
"И Украина сейчас должна бороться (это мое мнение!) не за население, а за территорию. Она должна вернуть свою территорию. А тому большинству, о котором вы говорите, все равно где жить. Китайцы придут — они паспорта китайские получат. Ведь двигают вперед всех, какие-то политические процессы производит 1% населения. А 99% ориентируются или живут по правилам, которые им дарит или готовит судьба", — резюмировал замглавы Меджлиса.
Напомним, ранее заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что в захваченном Россией Крыму "идет государственный террор".