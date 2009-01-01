Украинского журналиста отправили в изолятор КГБ. В Беларуси назвали причины задержания

Журналиста поместили в следственный изолятор КГБ в Минске.

К задержанному в Белоруссии украинскому журналисту Павлу Шаройко пустили нашего консула.

Об этом рассказал посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, сообщает телеканал 112 Украина.

По информации издания, Кизим получил подтверждение о причинах задержания в Минске корреспондента "Украинского радио" — КГБ Беларуси обвиняет его в шпионаже.

Также дипломат рассказал о его местонахождении — журналиста поместили в следственный изолятор КГБ в Минске.

"После задержания были названы причины — это обвинение в шпионаже согласно УК Белоруссии. Сейчас он пребывает в следственном изоляторе КГБ под следствием", — заявил он.

Однако МИД Беларуси все еще не дал официального комментария о задержании украинского журналиста.

Между тем МИД Украины уже направил ноту коллегам из Беларуси по делу Шаройко. Она предназначалась для встречи украинского консула с задержанным. Журналиста задержали еще 25 октября. Консул посетил украинца в СИЗО и пообщался с его семьей.

Напомним, ранее стало известно, что в Беларуси задержали корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.