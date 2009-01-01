Украинскую армию усилят десятками железных "птичек"

Воздушные Силы ВСУ получат самолеты от госпредприятий, отметили в Минобороны.
Об этом она рассказала на брифинге в Киеве, пишет УНИАН.
В то же время спикер уточнила, что воздушные судна армии передадут государственные предприятия.
"… получат около 60 отремонтированных и модернизированных истребителей МиГ-29, Су-27, штурмовиков Су-25, бомбардировщиков Су-24, а также учебно-боевых самолетов Л-39", — отметила управленец.
По ее словам, Воздушные Силы страны продолжают наращивать свои боевые возможности. "… увеличено количество боевых авиационных стрельб на общевойсковых полигонах, к подготовке инструкторского состава учебных центров привлечены иностранные специалисты", — добавила Гаврилюк.
Ранее сообщалось, что харьковское госпредприятие "Завод им. Малышева" вернуло в строй 50 основных боевых танков "Булат" (участвовали в боевых действиях на Донбассе) и передало их украинской армии.