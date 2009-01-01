Времена Путина сравнивают с Гитлером, но хозяин Кремля хуже, говорит Жебривский.

Разрушенный Донбасс, иллюстрация

Украину от большой войны с Россией оберегает очень маленькая грань.

Об этом он заявил Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский в интервью Новому времени.

"То, что говорит этот недоадольф Путин (президент РФ Владимир Путин — ред.) и его приспешники, извините, это абсурд. То есть, если в какой-то стране на каком-то другом языке разговаривают, то надо захватить эту территорию? Если полмира говорит на английском языке, то что британцам делать?

Есть экстенсивный и интенсивный путь развития. Недоадольф выбрал экстенсивный путь развития. Пришел, увидел, наследил. Время Путина сравнивают с Гитлером. Я хочу сказать, что Путин хуже. А Этот ненавидит своих московитов. Он ничего не делает, чтобы жизнь их была классной.

Это недонаполеончик, недопетр, все "недо". Если говорить про имперские амбиции — тот же Наполеон обустраивал жизнь во Франции, дал гражданский кодекс, по которому живет сегодня большинство стран мира. Провел много системных реформ, которыми пользуется сегодня большая часть мира. Он был диктатор с имперскими замашками, но — интеллектуал. И ужасно любил французов. Петр І просвет нес тем зашмурганным, зачуханным боярам, которые не мылись сами, тем более, не мыли своих крепостных. А этот просто хочет уничтожить полмира", — говорит губернатор.

"Можно понять Петра І, продолжает Жебривский, можно ненавидеть и презирать Шикльгрубера, можно понять Наполеона, но не этого недонаполеона, недопетра, недошикльгрубера, поэтому оно все "недо". От большой войны нас оберегает очень маленькая грань", — сказал он.

В тоже время, Жебривский выразил надежду, что "все равно вокруг этого "недо" есть хоть часть людей с мозгами, которые понимают, что сегодняшняя большая война может привести к уничтожению всего живого на земле".

"Они рассказывают, что своими искандерами, ограниченными ядерными ударами по Украине могли бы оккупировать большую часть нашего государства. Но хорошо знают, что из-за каждого угла, из-под каждого дерева их будут убивать. Убивать не тысячами, не десятками, а сотнями тысяч. То невероятное партизанское движение, в хорошем смысле этого слова, уничтожит все, что они себе нафантазировали", — подчеркнул Жебривский.

Напомним, ранее политолог Виктор Небоженко рассказал, кто в России опаснее Путина.

фото: nv.ua