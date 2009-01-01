Украину возмутило заявление Земана о "продаже" Крыма: страна не будет торговать своей территорией

Предложение президента Чехии цинично, отметили в украинском МИДе.

МИД Украины, иллюстрация ZN.UA

В Украине возмущены заявлением президент Чехиио "продаже" Российской Федерации

Об этом говорится в заявлении украинского Министерства иностранных дел, опубликованном на его сайте.

В МИДе подчеркнули, что наша страна никогда не будет торговать своей территорией, ценностями и свободой.

"В условиях, когда тысячи украинцев погибли от рук российских оккупантов, десятки тысяч украинцев и крымских татар преследуются оккупационным режимом, это предложение выходит за политические рамки и является откровенным цинизмом", — отмечается в сообщении.

Напомним, 10 октября во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы Милош Земан предложил Украине договориться с Россией о финансовой или нефтегазовой компенсации за аннексированный Крым.