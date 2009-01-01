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Украину возмутило заявление Земана о "продаже" Крыма: страна не будет торговать своей территорией

Сегодня, 20:13

Предложение президента Чехии цинично, отметили в украинском МИДе.

МИД Украины
МИД Украины, иллюстрация ZN.UA
В Украине возмущены заявлением президент Чехии Милоша Земана о "продаже" Российской Федерации захваченного Крыма.

Об этом говорится в заявлении украинского Министерства иностранных дел, опубликованном на его сайте.

В МИДе подчеркнули, что наша страна никогда не будет торговать своей территорией, ценностями и свободой.

"В условиях, когда тысячи украинцев погибли от рук российских оккупантов, десятки тысяч украинцев и крымских татар преследуются оккупационным режимом, это предложение выходит за политические рамки и является откровенным цинизмом", — отмечается в сообщении.

Напомним, 10 октября во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы Милош Земан предложил Украине договориться с Россией о финансовой или нефтегазовой компенсации за аннексированный Крым.

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Украина, Россия, Крым, продажа, Земан
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