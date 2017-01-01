Ультиматум Раде. Саакашвили пообещал депутатам новый "Миротворец"

Саакашвили предложил создать список депутатов, которые не хотят голосовать за отставку Петра Порошенко.

Саакашвили пообещал депутатам новый «Миротворец» Reuters

В воскресенье, 4 февраля, в Киеве во время "Марша за будущее" экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили пообещал сделать версию известного сайта "Миротворец" для нардепов.

Саакашвили предложил создать список депутатов, которые не хотят голосовать за отставку Петра Порошенко — опубликовать их адреса и ездить к ним домой "на разговор".

Также Саакашвили в ходе выступления на вече на Европейской площади обратился к Порошенко.

"Если он (Порошенко, – ред.) сейчас спокойно уйдет, не допустив кровопролития, уйдет и признает, что не смог он быть на высоте. Он был хорошим директором конфетной фабрики, может быть. Но не суждено ему быть президентом… Украинский народ очень терпеливый и очень благородный, он оценит хотя бы то, что он избежал кровопролития и не допустил гражданской, и простит Порошенко", — сказал он.

Напомним, следующее вече назначено на 18 февраля на Майдане Независимости. На него пригласили Порошенко, чтобы он объявил о своей отставке.