Умер бывший узник Кремля Юрий Солошенко

Наш соотечественник скончался на 76-м году жизни.

Скончался Юрий Солошенко radiosvoboda.org

В среду, 4 апреля, в возрасте 75 лет умер освобожденный из российского плена украинец, "светлый и прекрасный человек" — Юрий Солошенко

Бывший узник Кремля боролся с раком, написала первый зампредседателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко со ссылкой на данные его сына.

"Утром пришла СМС от сына Юрия Солошенко, что сегодня умер Юрий Данилович... Москва отдала нам его 2 года назад только потому, что у Юрия Даниловича был рак...", — отметила нардеп.

Скончался Юрий Солошенко Скриншот с facebook.com/iryna.gerashchenko

Напомним, Юрий Солошенко вернулся в Украину из РФ в июне 2016 года. В России он был незаконно осужден, а позже — помилован президентом государства Владимиром Путиным.