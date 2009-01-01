Умеров заявил, что оккупанты не дождутся его смерти в тюрьме

Зампредседателя Меджлиса сказал, что постоянно принимает медикаменты.

Ильми Умеров Скриншот видео с youtube.com

Незаконно осужденный взаместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народазаявил, что оккупанты не дождутся его смерти в тюрьме.

Об этом он сказал во время видеовключения с полуострова на пресс-конференции в Киеве, пишет УНИАН.

В то же время зампредседателя сообщил, что постоянно принимает медикаменты, связанные с несколькими заболеваниями, которые у него есть.

"Основное из них — это болезнь Паркинсона. Я думаю, что мне позволят принимать эти препараты и дальше. Настолько они не опустятся, чтобы не позволить принимать медицинские препараты", — добавил активист.

По словам Умерова, его состояние на сегодняшний день более-менее стабильное. "Я думаю, что два года я уж выдержу. Они не дождутся, чтобы я — не хочется произносить это слово — но не дождутся, чтобы я умер в тюрьме", — подчеркнул тот.

Ранее стало известно, что в Крыму подконтрольный оккупантам суд приговорил Ильми Умерова к двум годам колонии-поселения и на два года запретил ему заниматься общественной деятельностью.

Напомним, в 2016 году следователи ФСБ РФ возбудили против активиста уголовное дело, обвинив в "публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России".

Позже его задержали, в частности, удерживали в психбольнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы. Зампредседателя Меджлиса считает начатое в отношении него дело политически мотивированным.