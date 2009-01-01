"Умиротворение Путина невозможно". Маккейн сравнил хозяина Кремля с главарем ОПГ

По приказу Путина, российские войска вторглись в соседнее с Россией государство, захватили его территорию, заявил сенатор.

Маккейн сравнил хозяина Кремля с главарем ОПГ

Президент России Владимир Путин работает как босс организованной преступной группировки, которая грабит и угнетает российский народ, и наносит огромный вред и страдания в мире.

Об этом американский сенатор-республиканец Джон Маккейн пишет в колонке издания USAtoday, сообщает издание "Гордон".

"По приказу Путина, российские войска вторглись в соседнее с Россией государство, захватили его территорию и продолжают подрывать его независимость. По приказу Путина, Россия вмешивается в Сирии не для борьбы с террористами, а для попустительства военным преступлениям режима Башара Асада. Российские бомбардировщики намеренно нацелены на спасателей и больницы. Они угрожают сирийским борцам за свободу, обученным в США. Они союзники с нашими врагами на Ближнем Востоке и пытаются ослабить наши дружеские отношения там", — рассказал сенатор.

Маккейн добавил, что по приказу Путина российские спецслужбы пытаются дестабилизировать союзников США по НАТО, вмешались в американские президентские выборы и проводят кибератаки и кампании по дезинформации, чтобы поддержать союзников Путина в европейских выборах и уничтожить Европейский Союз.

"По приказу Путина, коррумпированные аппаратчики и клановые олигархи грабят русские богатства и ресурсы своей страны. По приказу Путина, отважных диссидентов, соперничающих политиков, честных юристов, ищущих правду журналистов и непослушных олигархов посадили в тюрьму или убили", –- отметил Маккейн.

Он подчеркнул, что путинская Россия является "противником и моральной противоположностью" США.

"Он стремится к разрушению послевоенного, основанного на правилах, мирового порядка, построенного на американском лидерстве и примате наших политических и экономических ценностей. Благодаря этому мировому порядку, Соединенные Штаты накопили огромные богатства и власть, и большее, чем когда-либо, количество людей, избежали тирании и нищеты. Его сохранение должно оставаться главным приоритетом безопасности правительства Соединенных Штатов", — заявил сенатор.

По мнению Маккейна, умиротворение Путина невозможно, поскольку тот не хочет быть частью существующего порядка.

"Путин хочет вернуться в мир конкурирующих великих держав, где формируются тактические союзы и соперничество, чтобы служить национальным интересам узких групп и сторониться американских ценностей, которые являются универсальными. Это мир прошлого, мир до того, как США стала сверхдержавой. Это мир, который породил две мировые войны, колониальные империи с дегуманизирующими идеологиями, поддерживающими угнетение и бойни. Его возвращение стало бы катастрофой для США и мира", — заявил он.

Маккейн призвал противостоять российской агрессии против мира, который был построен "из разрушенных городов и уничтоженных империй Второй мировой войны".

Напомним, ранее российский военный эксперт объяснил, как Трамп лишил Путина главного козыря.