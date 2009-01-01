Уничтожение "Гиви" напугало остальных полевых командиров "армии Новороссии"

Командный состав 1-го и 2-го АК осознал возможность своего физического уничтожения.

Полгода назад был уничтожен "Моторола", вчера "Гиви"

Сообщение о взрыве очередного полевого командира ДНР —— никак не придает оптимизма другим его товарищам по оружию.

Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, информация о ликвидации Михаила Толстых (позывной "Гиви") существенно повлияла на снижение морально-психологического состояния личного состава российских оккупационных войск.

Особенно деморализовало командный состав 1 АК (ДНР) и 2 АК (ЛНР) осознание возможности дальнейшего физического уничтожения командиров, причастных к совершению военных преступлений на территории Украины, добавили в ГУР МОУ.

Напомним, эксперт международного аналитического центра Carnegie Endowment for International Peace Балаш Яраби считает, что после убийств "Гиви", следующим ликвидированным может стать бывший главарь банды "Восток", экс-секретарь фейкового СНБО ДНР Александр Ходаковский.