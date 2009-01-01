Возможно, Кремль попросту убрал еще одного посвященного в российское вмешательство на востоке Украины.

Михаил Толстых ("Гиви") uapress.info

Командир банды "Сомали" самопровозглашенной ДНР(прозвище "Гиви") знал, кто сбил, летевший над Донбассом, и откуда боевики получали оружие, поэтому его могли уничтожить.

Об этом немецкому изданию Bild рассказал один из жителей захваченного террористами Луганска, пишет УНИАН.

В то же время собеседник журналистов уточнил, что теперь лидер террористов никому ничего не сообщит.

"... "Гиви" знал людей, причастных к уничтожению малазийского Boeing. Между тем более вероятна версия (убийства — ред.) — Кремль попросту убрал еще одного посвященного в российское вмешательство на востоке Украины", — говорится в статье.

Ранее нардеп, первый замглавы Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Семен Семенченко писал, что Михаила Толстых убрала ФСБ России. Ознакомиться с мнением политика можно здесь.