Унижаться и угрожать. Эксперт объяснил, как Путин может заигрывать с Трампом

Трамп все равно обречен на противостояние с Россией, говорит Тарас Чорновил.

Тарас Чорновил Главред

и закрытие двух дипломатических миссий — это попытка президент РФ Владимира Путина найти общий язык с американцами и подыграть новому президенту США Дональду Трампу.

Отказ Москвы от симметричных действий в ответ на

Об этом политический эксперт, бывший народный депутат Тарас Чорновил рассказал в комментарии "Главреду".

"Путину просто посоветовали продемонстрировать отсутствие ответных шагов. А именно этого требовал Лавров — выслать точно так же 35 американских дипломатов, а также создать неудобства в деятельности американских дипломатов и их семей на территории России. Например, речь шла о закрытии школ — своего рода мелкое хамство", — говорит политолог.

"Но, очевидно, другие советники порекомендовали Путину попытаться заигрывать с Трампом. Россия — это Верхняя Вольта с ракетами, и она может угрожать. Но Россия — это страна без экономического потенциала, без стратегических возможностей противостоять, в том числе дипломатически, Соединенным Штатам. России необходимо найти с американцами общий язык, подыграть. Во многом Россия готова даже унижаться перед противоположной стороной (но, безусловно, не напоказ), чтобы обрести поддержку в будущем. Я убежден, что 20 января, после инаугурации Трампа, это будет официально представлено как жест доброй воли для нового американского президента, жест дружбы, чтобы показать, что Россия не хочет создавать напряженность", — подчеркнул политический эксперт.

"Россия откровенно заигрывает перед Трампом, хотя я не думаю, что это серьезно изменит ситуацию. Разве что — на первых порах. Трамп все равно планирует объявить перезагрузку отношений с Россией. Но в дальнейшем, на мой взгляд, и он обречен на противостояние с Россией. Кроме того, есть позиция Республиканской партии США, да и в целом большинства в Конгрессе и Сенате, где все настроены весьма жестко", — считает экс-нардеп.

"Так что на первых порах Россия попытается подыграть Трампу, чтобы максимально продлить время мирного сосуществования США и России, а за это время "выбить" проекты, по которым в дальнейшем можно будет налаживать сотрудничество с Америкой. В первую очередь, речь идет о Сирии. 20 января Россия покажет, что она не создала противостояние, конфликт, поэтому с ней можно договариваться, а потому она предлагает, например, общую акцию против ИГИЛ. А совместная акция против ИГИЛ в Сирии автоматически создает предпосылки для большей переговорной базы. Так Россия попытается показать, что она полезна, выгодна, с ней можно иметь дело и с нее нужно снимать санкции", — резюмировал Тарас Чорновил.

Напомним, политаналитик Александр Палий рассказал в комментарии "Главреду", что Россия вынуждена склониться перед силой США, иначе получила бы массу проблем.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Выдворение дипломатов из США: почему Россия воздержалась от симметричного ответа?".