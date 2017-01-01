"Унижая мразь во власти, он унизил и Украину". В соцсетях обсуждают громкое заявление Байдена

Украинцы возмутились неожиданным признанием "правой руки" Обамы об увольнении Виктора Шокина в обмен на миллиардный кредит.

Бывший американский вице-президент Джозеф Байден рассказал, как во время президентства Барака Обамы Белый дом влиял на власти Киева.

По словам Байдена, бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин был уволен со своего поста вопреки желанию Петра Порошенко и тогдашнего премьера Арсения Яценюка. Байден отметил, что цели удалось добиться шантажом, поставив украинскому руководству ультиматум - если глава ГПУ продолжит занимать свой пост, Украина не получит в долг 1 млрд долларов.

Также Байден в ходе своего рассказа назвал Шокина "сукиным сыном". Во время рассказа бывшего чиновника США в зале стоял смех.

"Я сказал, что вы не получаете миллиарда долларов. Я сказал: я еду через шесть часов, если ваш генпрокурор [Шокин] не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому на то время доверяли", - заявил Байден.

В сети после выхода видео разразились жаркие дебаты: часть людей называет такой шаг США похвальным влиянием на коррупционные украинские власти, другие возмущаются, что представитель иностранного государства дает прямые указания главе независимого государства и определяет его внутреннюю политику.

Ранее Байден похвстался, как одним звонком заставил бежать из Украины бывшего президента страны Виктора Януковича.