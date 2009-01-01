"Унизительная потеря авторитета". Политолог назвал два провальных сценария для Путина

При обострении конфликта реакция Запада, безусловно, будет очень жесткой, считает Пионтковский.
Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, пишет "Новое время".
Он считает, что оба варианта очень плохие.
"При обострении конфликта реакция Запада, безусловно, будет очень жесткой. Отступление или уход из Донбасса, тем временем, является очень серьезным ударом по имиджу Путина, особенно внутри его окружения. Это унизительная потеря авторитета и признание провала всей их стратегии последних трех лет. Это непростой выбор", — подчеркнул политолог.
Напомним, ранее российский оппозиционер Гарри Каспаров объяснил, почему сдача Крыма станет самоубийством для Путина.