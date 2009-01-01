Урегулирование конфликта на Донбассе в США считают болезненной темой в отношениях с РФ

Урегулирование ситуации на Донбассе в США считают очень важным.

В Государственном департаменте США вновь высказались за урегулирование конфликта на Донбассе с соблюдением территориальной целостности Украины.

Об этом на брифинге в Вашингтоне сказала пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науэрт, пишет УНИАН.

"Я знаю, что мы должны урегулировать этот конфликт", — сказала Науэрт, отвечая на вопрос о необходимости урегулирования конфликта в Украине.

В связи с этим она напомнила, что это является одной из причин назначения Курта Волкера специальным представителем Госдепартамента по делам Украины.

Пресс-секретарь отметила, что госсекретарь Рекс Тиллерсон считает урегулирование конфликта на Донбассе "чрезвычайно важным".

"Это является болезненной темой между Соединенными Штатами и Россией. Мы верим в украинскую территориальную целостность. Несомненно, это не изменилось", — заявила Науэрт.

Напомним, ранее Волкер заявил, что российские войска должны покинуть территорию Украины, а Киев возвратить себе контроль над всей украинской границей.