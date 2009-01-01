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Уроки логики, или Волкер. Когда Украина должна быть готова вступить в НАТО

Сегодня, 07:20

Россия получила четкий месседж, пишет Олег Пономарь.

Курт Волкер
Курт Волкер УНИАН
Посетивший Киев спецпредставитель госдепартамента США Курт Волкер заявил, что Украине необходимо провести качественные реформы, прежде чем будет поднят вопрос о присоединении Украины к НАТО.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Волкер, как очень грамотный дипломат, сказал всё абсолютно правильно и четко. Для тех, у кого нет проблем с логикой, и кто может понимать сказанное", — заметил политический эксперт.

"Волкер сказал, что Украина как независимое государство сама будет определять, когда ей подавать заявку в НАТО. И это знают все и ЕС, и НАТО и т.д. Этот месседж говорит о том, что дверь НАТО открыта для Украины и никакая третья сила (кроме Украины и НАТО) не вправе в это встревать или влиять. ЕС и т.д. перечислены, чтобы это означало и Россия тоже. Так дипломаты говорят, чтобы формально быть объективным, но чтобы месседж получил тот, кому он предназначен Россия", — продолжает аналитик.

"Волкер говорит, что пока Украина не готова к вступлению в НАТО. Конечно, он прав. И он подтверждает то, что определил исторический Варшавский саммит НАТО Украине быть готовой к вступлению к 2020 году. То есть, перевести армию на стандарты НАТО и провести необходимые экономические и политические реформы. То есть, если нам нужно быть готовыми через 3 года, то сегодня мы не готовы. Логично? Думаю, что с логикой у Волкера всё хорошо", — подчеркнул политолог.

"А в 2021 году Волкер скажет ну вот, Украина готова, НАТО открыто и если большинство народа Украины поддерживает вступление в НАТО, то подавайте заявку и НАТО ее рассмотрит. И я вам могу сказать даже, каким будет ответ НАТО. Ответ будет Yes!", — уверен Олег Пономарь

"Поэтому никаких сенсаций здесь нет. Кроме жареных заголовков наших (??) СМИ и СМИ восточного соседа", — подытожил он.

Напомним, ранее обозреватель заявил, что Украина имеет армию, от которой в России выступает холодный пот.

 

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Пономарь, эксперт, обозреватель, аналитик, Волкер, Украина, НАТО, вступление, Россия
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