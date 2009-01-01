Уроки логики, или Волкер. Когда Украина должна быть готова вступить в НАТО

Россия получила четкий месседж, пишет Олег Пономарь.

Курт Волкер УНИАН

Посетивший Киев спецпредставитель госдепартамента СШАзаявил, что Украине необходимо провести качественные реформы, прежде чем будет поднят вопрос о присоединении Украины к НАТО.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Волкер, как очень грамотный дипломат, сказал всё абсолютно правильно и четко. Для тех, у кого нет проблем с логикой, и кто может понимать сказанное", — заметил политический эксперт.

"Волкер сказал, что Украина как независимое государство сама будет определять, когда ей подавать заявку в НАТО. И это знают все — и ЕС, и НАТО и т.д. Этот месседж говорит о том, что дверь НАТО открыта для Украины и никакая третья сила (кроме Украины и НАТО) не вправе в это встревать или влиять. ЕС и т.д. перечислены, чтобы это означало — и Россия тоже. Так дипломаты говорят, чтобы формально быть объективным, но чтобы месседж получил тот, кому он предназначен — Россия", — продолжает аналитик.

"Волкер говорит, что пока Украина не готова к вступлению в НАТО. Конечно, он прав. И он подтверждает то, что определил исторический Варшавский саммит НАТО — Украине быть готовой к вступлению к 2020 году. То есть, перевести армию на стандарты НАТО и провести необходимые экономические и политические реформы. То есть, если нам нужно быть готовыми через 3 года, то сегодня мы не готовы. Логично? Думаю, что с логикой у Волкера всё хорошо", — подчеркнул политолог.

"А в 2021 году Волкер скажет — ну вот, Украина готова, НАТО открыто и если большинство народа Украины поддерживает вступление в НАТО, то подавайте заявку и НАТО ее рассмотрит. И я вам могу сказать даже, каким будет ответ НАТО. Ответ будет — Yes!", — уверен Олег Пономарь

"Поэтому никаких сенсаций здесь нет. Кроме жареных заголовков наших (??) СМИ и СМИ восточного соседа", — подытожил он.

Напомним, ранее обозреватель заявил, что Украина имеет армию, от которой в России выступает холодный пот.