Усиление боевых действий в зоне АТО. Генерал объяснил, что даст Украине введение военного положения

Введения ВП может быть реализована при проведении сепаратистски-российскими войсками боевых действий на уровне Дебальцево, считает Романенко.

Игорь Романенко Главред

Введение военного положения в Украине даст возможность привести в юридическое соответствие действительное положение дел в зоне АТО

Об этом генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал на чате в "Главреде".

Он отметил, что одновременно это привело бы к фактическому приостановлению политической деятельности партий, работы парламента и проведения реформ.

"А граждане, живущие вдалеке от линии соприкосновения, почувствовали бы на себе введение комендантского часа, возможности подселения представителей силовых структур на их жилплощадь, изъятие в интересах ведения боевых действий личного транспорта и многое-многое другое, о чем популисты умалчивают", —пояснил генерал-лейтенант запаса.

"Кроме того, за три года ведения боевых действий нынешний парламент (и даже предыдущий) законодательно реализовал в условиях особого положения мероприятия из плана о введении в действие военного положения, в которых была необходимость для ведения боевых действий, для соответствующих действий силовых структур государства. На мой взгляд, сейчас необходимость введения ВП может быть реализована при проведении сепаратистски-российскими войсками боевых действий на уровне Дебальцево и Иловайска, причем, в первую очередь, сначала в зоне АТО", добавил Романенко.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что допускает введение военного положения и мобилизацию в Украине.