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Усиление страданий людей. Порошенко рассказал о тактике Кремля

Сегодня, 19:54

Украина всегда выступала за необходимость реформирования ООН, сказал президент.

Порошенко
Петр Порошенко Reuters
В американском Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности ООН президент Петр Порошенко заявил, что Кремль выбрал тактику усиления человеческих страданий.

Об этом он написал в своем Twitter.

В то же время украинский лидер подчеркнул, что захваченный Крым, по сведениям правозащитников, превратился в территорию репрессий

"Украина всегда выступала за необходимость реформирования ООН, чтобы Организация отвечала вовремя и адекватно на большинство глобальных вызовов", — отметил глава страны.

Ранее стало известно, что Петр Порошенко на заседании Совбеза ООН официально призвал Организацию ввести миротворческую миссию на Донбасс, а также показал документы российских захватчиков.

Видео: twitter.com/poroshenko

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Порошенко, Совбез, ООН, Кремль, Крым, Россия, агрессия, военные билеты
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