Усиление страданий людей. Порошенко рассказал о тактике Кремля

Украина всегда выступала за необходимость реформирования ООН, сказал президент.

Петр Порошенко Reuters

В американском Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности ООН президентзаявил, что Кремль выбрал тактику усиления человеческих страданий.

Об этом он написал в своем Twitter.

В то же время украинский лидер подчеркнул, что захваченный Крым, по сведениям правозащитников, превратился в территорию репрессий

"Украина всегда выступала за необходимость реформирования ООН, чтобы Организация отвечала вовремя и адекватно на большинство глобальных вызовов", — отметил глава страны.

Мантра Росії, що "нас там немає" не має нічого спільного з реальністю. pic.twitter.com/7s8UDnh6vs — Петро Порошенко (@poroshenko) September 20, 2017

Ранее стало известно, что Петр Порошенко на заседании Совбеза ООН официально призвал Организацию ввести миротворческую миссию на Донбасс, а также показал документы российских захватчиков.

Видео: twitter.com/poroshenko