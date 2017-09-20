Усиление страданий людей. Порошенко рассказал о тактике Кремля

Украина всегда выступала за необходимость реформирования ООН, сказал президент.
Об этом он написал в своем Twitter.
В то же время украинский лидер подчеркнул, что захваченный Крым, по сведениям правозащитников, превратился в территорию репрессий
"Украина всегда выступала за необходимость реформирования ООН, чтобы Организация отвечала вовремя и адекватно на большинство глобальных вызовов", — отметил глава страны.
Мантра Росії, що "нас там немає" не має нічого спільного з реальністю. pic.twitter.com/7s8UDnh6vs— Петро Порошенко (@poroshenko) September 20, 2017
Ранее стало известно, что Петр Порошенко на заседании Совбеза ООН официально призвал Организацию ввести миротворческую миссию на Донбасс, а также показал документы российских захватчиков.
Видео: twitter.com/poroshenko