Захарченко назвал дату обмена пленными между Украиной и "Л/ДНР"

Представители сторон встретились в московском монастыре.
Мероприятие прошло в Свято-Даниловом монастыре, рассказал глава Русской православной церкви — патриарх Кирилл, также принимавший в нем участие, пишет УНИАН.
По словам Захарченко, обмен состоится 27 декабря по формуле "306 на 74". "Сегодня в Свято-Даниловом монастыре завершился процесс согласования всех деталей, касающихся обмена пленными между "ДНР" и "ЛНР" и Украиной", — заявил партиарх.
Ранее первый заместитель спикера Верховной Рады и представитель нашей страны в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко сообщила, что представители террористических "ДНР" и "ЛНР" предоставили дополнительные списки на обмен пленными.