Успех "нормандского формата". Макрон оценил обмен пленными на Донбассе

В последние недели мы смогли вместе достичь ощутимых результатов, заявил французский лидер.

Макрон оценил обмен пленными на Донбассе Reuters

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон отмечает, что ощутимого результата в обмене заложников на Донбассе, который состоялся в конце прошлого года, удалось достичь благодаря работе "нормандского формата".

"В последние недели мы также смогли вместе достичь ощутимых результатов, и я приветствую их. В частности, думаю о том, что "нормандский формат" позволил провести в Украине взаимное освобождение в конце прошлого года", — цитирует президента Макрона посольство Франции в Украине.

Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся обмен украинских заложников. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.