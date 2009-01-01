Устранят, как "Моторолу". Тука предрек Захарченко и Плотницкому незавидную судьбу

Украина заинтересована в том, чтобы живьем взять главарей ЛДНР в плен в качестве свидетелей, подчеркнул замминистра.

Тука назвал Захарченко и Плотницкого "отыгранным материалом" Reuters

Главарей террористических ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого устранят как отыгранный материал.

Об этом заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил "Обозревателю".

"В лифте будут кататься. А куда — это зависит от того, какую кнопку нажать. Могут на третий этаж, как "Моторола". Конец у них один будет. Их устранят, как и "Моторолу". Они уже отыгранный материал, никого не интересуют. Для России они очень опасные свидетели", — считает он.

"Украина заинтересована в том, чтобы живьем взять их в плен в качестве свидетелей. Против этого — власти в России. Я не думаю, что им дадут убежище. Это слишком опасно. Такие свидетели никому не нужны", — добавил Тука.

Напомним, ранее Захарченко снова заявил о захвате Киева террористами ДНР.