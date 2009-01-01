"Устранят всех". Журналист объяснил сложность ликвидации Захарченко и Плотницкого

С Захарченко и Плотницким сложнее. Все-таки они первые лица, пишет Бабченко.

На оккупированной территории Донбасса в дальнейшем будут ликвидированы все заметные фигуры среди боевиков.

Об этом известный российский журналист и блогер Аркадий Бабченко написал в блоге на "Обозревателе".

"Кто это делает — я не знаю, мне, собственно говоря, и неинтересно. Допускаю, что могут быть причастны и спеслужбы России, и спецслужбы Украины, а могут быть и внутренние разборки. Это может быть кто угодно. Так ли иначе — с арены будут устранены все", — считает он.

"С Захарченко и Плотницким сложнее. Все-таки они первые лица. Но, в конце концов, бывшее первое лицо Болотов тут недавно в Москве выпил кофе, после чего умер", — подчеркнул блогер.

"Боевики вряд ли пойдут мстить за "Гиви". Это правила игры такие, они все все понимают. Но в целом, если не считать смерть "Гиви", то я вполне допускаю обострения военных действий на Донбассе. Видимо, у обеих сторон накопилось… Обе стороны готовы воевать и не хотят отступать", — добавил Бабченко.

Ранее нардеп, первый замглавы Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Семен Семенченко писал, что Михаила Толстых убрала ФСБ России. Ознакомиться с мнением политика можно здесь.