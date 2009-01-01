Утечка информации. Матиос рассказал об угрозе срыва операции по задержанию "налоговиков Клименко"

Задержания должны были начаться неделей позже, говорит главный военный прокурор.

Анатолий Матиос фото:liga.net

Спецоперация Военной прокуратуры и Нацполицииначалась неделей раньше, чем было запланировано, из-за утечки информации.

Об этом главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил в эфире политического ток-шоу на одном из телеканалов, сообщает Укринформ.

"Основанием для проведения этой операции стало то, что в результате привлечения такого большого массива людей, вследствие того, что только за три дня было принято более пятисот обысков, началась сегментарная утечка информации", — заявил Матиос.

Военный прокурор рассказал, что участники спецоперации, приехав на некоторые обыски, увидели то, что "на столах горячий завтрак и кофе, людей уже нет, и мы поняли, что надо начинать сейчас, потому что мы потеряем эффект неожиданности".

Как сообщалось, 24 мая в ходе спецоперации Военной прокуратуры и Нацполиции было проведено 454 одновременные обыски в 15 областях, во время которых задержали 23 экс-руководителей областных налоговых администраций. Их обвиняют в том, что они выполняли указания экс-президента Виктора Януковича и экс-министра доходов и сборов Александра Клименко с организации незаконной деятельности так называемых "налоговых площадок".

Полиция заявила, что собрала доказательства, что налоговая служба времен Януковича под руководством Александра Клименко нанесла государству убытков на сумму 95,921 млрд гривен.