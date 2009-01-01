Уволен из ВСУ по несоответствию. В Генштабе рассказали о пойманном в Крыму украинском "агенте"

В ГПСУ рассказали, когда Лимешко попал в Крым.

В Генштабе рассказали о пойманном в Крыму украинском «агенте» gs.sloboda.net

Задержанный в Крыму гражданин Украины Геннадий Лимешко , которого ФСБ назвало "агентом СБУ", проходил службу по контракту в Вооруженных силах Украины, но был уволен из-за "служебного несоответствия".

Об этом рассказали в Управлении связей с общественностью Вооруженных сил Украины, сообщает УНН.

Отвечая на вопрос о том, подтверждается информация, что задержанный ФСБ РФ гражданин Украины Г.Лимешко в Крыму как "агент СБУ", проходил службу по контракту в ВСУ с ноября 2016 по май 2017 года, а затем был освобожден, в Управлении связей с общественностью ВСУ ответили: "Да, (был уволен, — ред.) по служебному несоответствию".

Кроме того, спикер главы Государственной пограничной службы Олег Слободян сообщил в интервью 5 каналу , когда Лимешко попал в Крым. По его словам, украинец 9 августа пересек админграницу с оккупированным полуостровом. При нем не было запрещенных предметов, в том числе никаких тротиловых шашек, поэтому его пропустили.

"Со стороны оккупантов его также без проблем пропустили на полуостров. Поэтому говорить, что это диверсант или тем более работник спецслужб, там имел задачу разрушить "все и вся" — пока оснований нет", — сказал Слободян.

Напомним, ранее в СБУ назвали задержание украинского "агента" в Крыму фейком и провокацией.