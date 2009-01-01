Уязвимая позиция. Почему Украина должна учесть претензии Венгрии к закону об образовании

Негативные последствия того, что натворило Минобразования, придется нейтрализовывать МИДу, говорит Павел Рудяков.

Павел Рудяков Главред

в части языка вполне обоснованы, поскольку он во многом не отвечает европейским параметрам.

Об этом директор информационно-политического центра "Перспектива" Павел Рудяков рассказал в комментарии "Главреду".

"Негативную реакцию, о которой сейчас говорится, вызвала только одна часть. И это только вершина айсберга. На самом деле, в законе есть много вещей, которые, с точки зрения цивилизованного европейского государства, которым мы себя позиционируем, неприемлемы", — говорит политический эксперт.

"Этот закон — продукт нашей сегодняшней позиции, в том числе в сфере образования, и продукт того сопротивления, которое мы пытаемся оказывать России и всему российскому во всех сферах. Раньше Европа и Запад закрывали глаза на это сопротивление, ведь они были на нашей стороне. Но в данном случае, когда это сопротивление распространилось и стало затрагивать меньшинства европейских стран, с их стороны прозвучало возмущение, на которое у них есть абсолютное право с точки зрения защиты собственных интересов, собственных меньшинств и собственного внешнеполитического курса. Кроме того, их позиция намного ближе к духу и букве европейских норм и законов, в том числе в части, касающейся защиты прав национальных меньшинств", — считает политолог.

"У нас очень уязвимая позиция. Теперь негативные последствия того, что натворило Министерство образования (понятно, что не самолично, а при поддержке премьера и других), придется долгое время нейтрализовать и минимизировать Министерству иностранных дел", - заметил директор информационно-политического центра "Перспектива".

"А оппонировать обвинениям, которые высказали в наш адрес венгры, — пустое дело. Ведь эти обвинения и упреки оправданы, они имеют под собой основу. На которую у нас нет аргументов. Наша позиция обоснована проводимой у нас государственной политикой, направленной против РФ. Соответственно, и этот закон, прежде всего, направлен против русского национального меньшинства. Но помимо этого он ударил и по другим, что вызвало негативную реакцию, в результате чего, к сожалению, возник довольно громкий скандал", — напомнил Рудяков.

"Аргумент о том, что, если есть украинские школы на территории Венгрии, значит, и у нас должны быть школы с языком обучения этого национального меньшинства на нашей территории, должен быть положен на стол переговоров доброжелательного диалога между странами. Не диалога между врагами, готовыми драться, а между сторонами, уже готовыми идти на компромисс", — подчеркнул эксперт.

"Однако украинское (или русинское) меньшинство в той же Венгрии — немногочисленно. А вот венгерское меньшинство у нас насчитывает более 150 тысяч. Причем они проживают весьма компактно. А наших в Венгрии — всего 7 тысяч. Поэтому будет не совсем правильным, если мы потребуем для наших в Венгрии такое же количество школ с родным языком обучения, как здесь у 150 тысяч венгров. Так будет понятно, что мы ищем поводы, чтобы обосновать свою ошибочную позицию", — подытожил Павел Рудяков.

Напомним, политический аналитик Александр Палий рассказал в комментарии "Главреду", почему в сфере образования Украина должна дать Венгрии и Румынии симметричный ответ.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Языковой камень преткновения: почему в ЕС возмущены украинским законом об образовании?"

фото: haydamak.livejournal.com