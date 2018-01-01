В Администрации президента запустили маховик досрочных выборов в Раду - СМИ

Согласно Конституции, президент Украины имеет право раньше срока прекратить полномочия Верховной Рады только в трех случаях.

Вывеска на здании Администрации президента РИА Новости Украина

В Украине уже в нынешнем году могут состояться внеочередные выборы в Верховную Раду из-за развала правящей коалиции.

Как сообщает издание "Деловая столица" со ссылкой на собственные источники, данный всерьез сценарий рассматривается в Администрации президента. И якобы именно для проведения досрочных выборов в парламент планируется практически полностью заменить состав Центризбиркома.

Согласно Конституции, президент имеет право раньше срока прекратить полномочия Верховной Рады только в трех случаях: если на протяжении месяца в нардепы не сформировали правящую коалицию; если на протяжении двух месяцев после отставки Кабмина не сформирован его новый состав; если в течение месяца пленарные заседания не могут начаться.

Соответственно, как считают эксперты, самым реалистичным и легким является первый вариант. Также есть информация, что в Администрации президента рассматривают в качестве наиболее благоприятного периода для начала процесса июль, август, самое позднее − сентябрь.

Внешне это может быть сделано через объявление фракции "БПП" о выходе из коалиции. Затем, по истечении месячного срока, будут назначены досрочные выборы. Логично, что для такого шага нужен веский повод, который позитивно воспримут и украинцы, и Запад партнерами. В первую очередь, считают эксперты, им может стать срыв принятия законов, необходимых для получения транша от МВФ, в том числе и закона об Антикоррупционном суде.

Напомним, ранее стало известно, кого президент Порошенко предложил кандидатами в новый состав Центризбиркома.