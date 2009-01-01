В Алчевске и Брянке из боевиков ЛНР вербуют "пушечное мясо" на войну в Сирии

"Кандидаты" на отправку должны иметь документы Украины.

Боевик ЛНР с автоматом lug-info.com

В террористическойформируются две партии боевиков из состава 2-го "армейского корпуса" ЛНР в качестве кандидатов на участие в боевых действиях в Сирии.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в каждой партии по 150 человек. После формирования группы будут направлены в Ростов-на-Дону (РФ), где будет проведен отбор. В качестве одного из основных требований к кандидатам является наличие паспорта гражданина Украины, а "документы" ЛДНР иметь при себе запрещено.

Кандидаты в данный момент набираются из местных боевиков из состава "4-й омсбр" (Алчевск) и "7-й омсбр" (Брянка) "2-го АК ЛНР", добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что в Алчевске боевики вербуют новобранцев, а те — идут на контракт, чтобы не призвали в "армию ЛНР".