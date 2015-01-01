В Алчевске охранка ЛНР ловит "украинских диверсантов" — жди провокаций и жертв у мирного населения

На поимку "диверсантов" брошены значительные силы местных структурных подразделений МГБ и "военной комендатуры".

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в районе Алчевск—Перевальск Луганской области вновь осуществляют активные поиски "ДРГ из сотрудников МВД Украины", якобы активизировавшуюся в преддверии новогодних праздников.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в МГБ ЛНР считают, что "украинские диверсанты" готовят масштабные теракты в Алчевске и Перевальске с минированием подъездов жилых домов, учреждений, магазинов, развлекательных заведений.

На поимку диверсантов брошены значительные силы местных структурных подразделений МГБ и "военной комендатуры".

Широкое распространение террористами информации о данной "спецоперации" среди местных жителей заставляет прогнозировать возможные провокации со стороны МГБ с жертвами среди мирного населения, для последующего обвинения "украинских диверсантов", добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что охранка ЛНР ищет сторонников Украины,а у неблагонадежных переписывают имущество.