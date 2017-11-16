В американском издании объяснили, почему назвали Крым "спорным" и окрасили в цвета флага РФ

Изображение не означает признания позиции России по полуострову, отметил представитель газеты.

Флаг России в Крыму, иллюстрация Reuters

Американское издание The New York Times опубликовало карту, на которой территориябыла изображена как "спорная" и окрашена в цвет флага РФ, поскольку таковы его стандарты.

Об этом представитель газеты Даниэль Родес Ха рассказал РБК.

В то же время он подчеркнул, что изображение не означает признания позиции России по полуострову.

"The New York Times придерживается последовательного подхода к обозначению на карте территории, которая является спорной, оккупированной или по каким-либо причинам дискуссионной. Это всегда является деликатной проблемой", — отметил собеседник.

По его словам, редакция считает, что ее карта и история "дали четкое и точное описание ситуации в Крыму". "Что касается карты, то Крым был четко обозначен как спорная территория. Этот подход с точки зрения содержания никоим образом не предполагает принятия российской позиции", — добавил представитель издания.

Напомним, The New York Times опубликовало скандальную карту Крыма в качестве иллюстрации к статье "Путинский мост в Крым может быть больше символом, чем трафиком", в материале идет речь о строительстве Керченского моста.